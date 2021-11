Carol Portaluppi - Reprodução/Instagram

Carol PortaluppiReprodução/Instagram

Publicado 17/11/2021 08:17 | Atualizado 17/11/2021 09:18

Rio - De biquíni azul, Carol Portaluppi, de 27 anos, arrancou suspiros da web ao posar em um clique bem solar. A musa, que é filha de Renato Gaúcho e apaixonada pelo mar, aproveitou a terça-feira em uma praia do Rio de Janeiro.

A estudante, que segue com os fios mais claros, posou em uma cadeira de salva-vidas, evidenciando o corpão. Além do biquíni, sou correntinhas no tornozelo e na cintura para completar o look praieiro. Na legenda, colocou apenas um emoji de felicidade.