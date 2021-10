Anitta lança a música Faking Love, parceria com a rapper norte-americana Saweetie - Cash Danielsen

Anitta lança a música Faking Love, parceria com a rapper norte-americana Saweetie Cash Danielsen

Publicado 17/10/2021 07:00 | Atualizado 17/10/2021 10:00

Rio - A carreira internacional da cantora Anitta ganhou um novo capítulo, nesta quinta-feira. A artista, que está apostando na carreira internacional, divulgou a música “Faking Love”, em parceria com a rapper norte-americana Saweetie. Apesar de ser toda em inglês, a faixa tem a batida do funk melody como protagonista e videoclipe dançante cheio de referências aos anos 2000. Animada com o lançamento, a artista carioca, de 28 anos, revela os bastidores da produção, fala sobre o futuro álbum “Girl From Rio” e comenta um “novo início”, como chama essa fase que está vivendo nos Estados Unidos.

"'Faking Love' é um funk melody, na pegada de quando eu comecei no Brasil. Tem o estilo das minhas primeiras músicas e é bem pop também. Foi meu empresário quem escolheu a Saweetie, mas eu já amava as músicas porque ela é tudo. As músicas dela são muito bombadas aqui“, detalha a cantora, que explica o motivo de misturar gêneros brasileiros com a música pop e eletrônica.

“Ainda vem mais funk (em breve). No Brasil, a galera tem anos e anos de funk, então, é fácil colocar um 150 BPM. Aqui (nos Estados Unidos), não. O funk é uma coisa completamente nova. Tem que começar com doses homeopáticas. Assim como quando comecei a minha carreira no Brasil, não tocava funk nas rádios. É a mesma coisa aqui. A galera está ouvindo funk pela primeira vez com minhas músicas", analisa.

Videoclipe

Assim como a música, o videoclipe de "Faking Love", que foi lançado na sexta-feira, traz referências aos anos 2000 e conta com muita dança. "Nessa coreografia, eu quis inovar. ‘Faking Love' tem a batida do funk, mas uma vibe do pop americano também. Eu contratei uma coreógrafa super famosa daqui e a gente fez uma coreografia bem no estilo da galera daqui. É uma grande mistura. É a coreografia mais difícil da minha vida, foi difícil de pegar. Ensaiei por cinco dias. Foi babado”, revela a cantora, que passou por alguns perrengues durante a gravação.

“Foi insuportável, péssimo, horrível. Atrasaram tudo, não sei se eles estavam a fim de ganhar hora extra. Tinha voo à noite, mas eles cagaram e andaram para o meu voo. Deu 17h e só tinha dois looks gravados. Comecei a ficar louca, dando meus chiliques, que vocês já viram na série (da Netflix). Não fazia o menor sentido a demora toda. Chegou no final, não tinha cena suficiente para o clipe inteiro. Eu comecei a trocar de roupa que nem louca, gritando: 'Grava! Vamos!'. Perdi meu voo, foi 'uó'... Os próximos eu quem vou dirigir. Perdi a paciência com essas coisas", relembra Anitta.

Lançamento do álbum

Anitta revela que decidiu adiar o lançamento do álbum "Girl From Rio", que aconteceria neste mês, depois de gravar novas músicas com grandes produtores norte-americanos. Além do funk melody “Faking Love”, Anitta já divulgou outras duas músicas do CD: o pagodão baiano “Me Gusta”, em parceria com Cardi B. e Myke Towers, e a bossa nova que dá título ao projeto discográfico.

“A gente fez sessões de estúdio com produtores que a gente tentava há muitos anos e acabou saindo músicas inacreditáveis. Não tive coragem de lançar sem essas músicas. Por isso, decidi atrasar o CD. Agora, não sei quando o álbum sai. Fizeram reunião nesta semana, mas não quero saber, não quero ficar me estressando. É uma falação, eu estou gripada, fui dormir”, desabafa a cantora, que enfatiza não estar com covid-19, mas sim uma forte gripe.

‘Novo início’

Aos 28, a cantora vive atualmente em Miami, nos Estados Unidos, onde trilha os passos rumo ao sucesso da sonhada carreira internacional. Mais madura, Anitta diz que já não se cobra tanto e que está feliz com o desempenho da carreira.

“É um novo início, não adianta eu ser a maior do Brasil, eles querem saber o que eu faço aqui. É uma nova carreira. Não dá para ter os mesmos resultados que tenho no Brasil, onde sou gigante. É só o meu terceiro single (para o mercado norte-americano). Tenho que organizar minha cabeça e saber que é um novo início. Não adianta ter o ego de querer ser tratada como uma superstar. Estou só começando e é isso mesmo”, reflete Anitta.

Ainda assim, a estrela brasileira já participou de programas de TV importantes e compareceu a eventos como o MET Gala. “Acho que já estou fazendo uma coisa muito legal. Nunca pensei que neste ano eu já estaria trabalhando e me manteria apenas com os meus trabalhos internacionais. Às vezes, vejo comentários: 'Ela vem pro Brasil, faz dinheiro e gasta lá fora'. Nunca imaginei que a minha carreira fosse dar certo assim… A minha pretensão em fazer um álbum em inglês é me desafiar, fazer coisa nova, não me imagino estagnada. É uma aventura”, completa Anitta.

Próximos passos

Anitta conta que consegue relaxar e se divertir mais nos Estados Unidos, mas ela não para! Depois de “Faking Love”, a cantora garante mais dois lançamentos para este ano. Mês que vem, ela divulga um reggaeton gravado em espanhol para o mercado latino. Já em dezembro, um feat nacional cantado em português. Mas ela confessa que aposta todas as fichas em um single que será lançado em janeiro de 2022, que será totalmente em inglês.

“A gente está apostando muito na música que vem em janeiro. Vai ser a música. É a que eu aposto todas as minhas fichas, a que realmente acredito muito, a que acredito que vai virar hit", adianta a poderosa, que reforça, mais uma vez, o desejo de fazer uma pausa na carreira antes dos 35: "Os planos estão mantidos. Eu quero dar uma pausa, ficar quietinha, passear bastante, ter filhos."