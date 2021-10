Festa dos 90 anos do Cristo Redentor, na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, na Lapa - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 13/10/2021 18:35 | Atualizado 13/10/2021 18:40

Olá, meninas!

Durante a Santa Missa dos 90 anos do monumento mais famoso do Brasil, realizada no último dia 12, na Catedral Metropolitana, o padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, disse as seguintes palavras: nesta data tão marcante, Cristo desceu do alto do Corcovado para servir. Essas lindas palavras entraram no meu coração e eu entendi o motivo. O Redentor de braços abertos é um símbolo da nossa fé e nos instiga a seguir o exemplo do Cristo que viveu entre nós.

Lá na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, diversos serviços são oferecidos à população em situação de vulnerabilidade social. E, até o dia 16 de outubro, as tendas vão ficar abertas gratuitamente ao público. As pessoas vão encontrar atendimento médico com exames, acolhimento para quem está em situação de rua, serviços de higiene pessoal, corte de cabelo, banco de talentos com encaminhamento ao mercado de trabalho, oficinas de capacitação e muito mais.

A campanha “Cristo Redentor, Eu Quero Doar” vai acontecer durante todos os dias das comemorações, cuja meta é arrecadar 500 toneladas de alimentos. Quem quiser, pode levar também roupas, produtos de higiene e brinquedos.

E é claro que não pode faltar diversão, né, meninas? Todos os dias, vão ter diferentes apresentações e oficinas para o público. A seguir, a programação para você não ficar de fora.

Amanhã (14/10)



9h - Esquenta com DJ’s

11h - Liz Donato

12h - Ghislaine Cantini

14h - Mira Callado

15h - Terço da Misericórdia

Sexta (15/10)



9h - Coral Canto da Rua

10h - Dança de salão com Rodriguinho

11h - Catha

12:00 - DJ Walter

14h - Pretinho e Raquel Luz

15h - Terço da Misericórdia



Sábado (16/10)

9h - Grupo Chocolate - Dança de Salão

11h - Jhussara

12h - Flávia e Mafram

13h - Bateria da Mangueira

13h30 - Banda Dom

14h - Coro do Rei

15h - Terço da Misericórdia