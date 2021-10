Multitalentosa, Luiza Aguirre, também se destaca como cantora - Reprodução

Publicado 12/10/2021 10:00

Em homenagem ao Dia das Crianças, o nosso Mulherão de hoje vai dar lugar ao Meninona. E eu vou contar um pouco da história da Luiza Aguirre que, com apenas 11 anos de idade, já viveu muitas experiências bacanas. Inclusive, meninas, é a Luiza quem vai me substituir na apresentação de hoje do Vem Com a Gente, na TV Band. O programa foi todo pensado no mundo das crianças e ela fez muito bem o papel de apresentadora, viu? A Luiza me contou que não se intimidou nem um pouco com as câmeras, as luzes e toda a equipe que coloca o nosso programa no ar.

"No início, eu fiquei um pouco tensa, mas depois eu me acostumei. Eu amei ser a Gardeninha por um dia. Até quando acabou, eu queria muito mais". Não é uma fofura, gente?



A Luiza começou a carreira ainda novinha. Aos 6 anos, fez parte do elenco da novela Carinha de Anjo, no SBT. Dois anos depois, a nossa meninona estrelou a peça teatral Macbeth, uma adaptação do texto de William Shakespeare. Agora, Luiza e duas amigas montaram um grupo musical que lançou o primeiro single no ano passado. As três já se apresentaram comigo lá no Vem Com a Gente. Filha e neta de cantoras, o dom para a arte já estava no sangue. "O meu maior sonho é compartilhar essa alegria que eu tenho dentro de mim com as pessoas".



Mas, claro, todos os passos em direção à carreira da Luiza são acompanhados pelos pais. "Desde pequenininha, os meus pais sempre me acompanharam nessa carreira artística. E, até hoje, eles continuam me acompanhando. Eles cuidam das minhas redes sociais e sempre me acompanham em todos os eventos". E, mesmo com uma rotina cheia de ensaios e gravações, a Luiza sabe que os pais sempre vão priorizar a educação. "Minha mãe sempre falou que estudar vem em primeiro lugar. E eu consigo conciliar meus trabalhos com estudos sem me prejudicar".



É muito legal saber que, mesmo tão pequena, a Luiza inspira a todas nós pela perseverança e por priorizar a educação como a melhor forma de se preparar pro futuro. Ficou curiosa para saber como ela se saiu como apresentadora-mirim? Confira na tela da Band, a partir das 14h.