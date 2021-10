Maior monumento em art déco do mundo, Cristo Redentor celebra 90 anos, hoje (12). Celebração acontece durante toda a semana, na Catedral Metropolitana, na Lapa - Daniel Castelo Branco

Publicado 12/10/2021 06:00

Olá, meninas!



Chegou o dia de comemorar os 90 anos do Cristo Redentor, no mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Um monumento importantíssimo, que se mistura com a história da cidade do Rio de Janeiro. Eu, como madrinha dos projetos sociais do Cristo Redentor, acredito que as milhares de pessoas que sobem até o alto do Corcovado não vão apenas para conhecer o ponto turístico. Elas também voltam para casa com um pouco da fé que existe no coração de todos os cariocas. O padre Omar, reitor do Santuário do Cristo Redentor, acredita que a comemoração alcança o mundo todo.

“Queremos ser extensão dos braços do Cristo Redentor que acolhe a todos sem distinção. Ao longo dos seus quase 90 anos, o Cristo Redentor sempre se destacou no cenário nacional e internacional como porta de entrada do turismo brasileiro, maior monumento em art déco do mundo e Santuário católico, um local sagrado que recebe peregrinos do mundo inteiro. Chegou a hora de celebrarmos tudo o que Ele representa para o povo brasileiro e o mundo inteiro”.



E não tem como falar de fé sem falar de amor ao próximo. E é a solidariedade que orienta as celebrações do aniversário do mais novo nonagenário do pedaço.



A Catedral Metropolitana do Rio vai receber a grande festa sustentável do Santuário do Cristo Redentor. Até o dia 16 de outubro, vão acontecer serviços e atendimentos gratuitos a pessoas em situação de vulnerabilidade social, sempre das 9h às 16h. Lá dentro, o público vai encontrar stands com orientação de saúde preventiva e atendimento médico com exames; possibilidade encaminhamento para casas de acolhida; serviços de higiene pessoal e de beleza; vagas de cursos para diversas áreas e orientação vocacional; banco de talentos com encaminhamento ao mercado de trabalho e oficinas de capacitação e muito mais. E o mais importante: todas as atividades serão gratuitas.



O Setor Cristo Sustentável estará presente com a Vila Sustentável e o Ação de Amor do Cristo Redentor, que terá várias parcerias e projetos sociais. Serão diversas atrações como shows, atividades culturais, oficinas, artesanato, vila sustentável, assistência religiosa. Para o arcebispo do Rio, cardeal Dom Orani Tempesta, “somos todos chamados a agradecer nesses 90 anos e também olhar para frente. Pedimos ao senhor que continuemos buscando a comunhão, a unidade, deixando Cristo reinar no coração de cada um de nós”.



Ainda no espírito de solidariedade, durante todos os dias do evento, uma equipe vai receber doações no ponto de coleta “Cristo Redentor, Eu Quero Doar”. Qualquer um pode levar roupas, alimentos, produtos de higiene e brinquedos, que vão ser destinados às mais de 100 instituições cadastradas nos programas sociais do Santuário Cristo Redentor. A meta é arrecadar 500 toneladas de alimentos não perecíveis e produtos de higiene. Cerca de 300 comunidades em todo o Estado do Rio devem ser beneficiadas.



E, como no dia 12 de outubro também é comemorado o Dia das Crianças, não poderiam faltar atividades para elas. Confira a programação do aniversário do Cristo Redentor na Catedral Metropolitana e, mais abaixo, os detalhes da festa de Celebração 90 Anos do Cristo Redentor, no Corcovado:



Celebração no Cristo Redentor (terça-feira 12/10):



7h - Abertura do evento com violinista do Exército Brasileiro 7h45 - Apresentação da Esquadrilha da Fumaça e Banda dos Fuzileiros Navais

8h10 – Oração e leitura da Bíblia

9h – Benção final

9h10 – Salto de paraquedistas do Exército Brasileiro e Encerramento

Celebração na Catedral Metropolitana (terça-feira 12/10):



09h - Unicirco

10h - Kety e Gabrielzinho do Irajá

10h30 - Grupo de CSE- Campinho.

11h - School of Rock

11h30 - Projeto música e cidadania

12h - Elas por Ela - As Rainhas do Radio

13h - Projeto Sacode Mangueira

13h30 - Coral do PROFESP

14h - DJ Fernando

15h - Orquestra Jovem de Itaguaí

16h - Dó, Ré, Mi