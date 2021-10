Monumento completa aniversário no Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil - banco de imagens o dia

Publicado 10/10/2021 04:00

Rio - Oi, meninas! Estamos na reta final dos preparativos do aniversário de 90 anos do Cristo Redentor, no próximo dia 12. E eu, com muita alegria e humildade, como madrinha do monumento símbolo do Brasil, não poderia estar mais empolgada. É uma honra participar de um evento tão bonito e marcante. Não só pela importância do Cristo para a nossa cidade - milhões de pessoas do mundo inteiro vêm pra cá só pra admirar o monumento - mas também pela fé sempre fortalecida pelo Redentor. E hoje (10), bem cedinho, eu estarei lá do alto acompanhando bem de pertinho a missa celebrada pelo querido padre Marcelo Rossi, às 6h.



Já a grande celebração de aniversário acontece na terça-feira (12), o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. De manhã acontece a Santa Missa em Ação de Graças pelos 90 Anos do Cristo Redentor e em honra à mãe de Jesus. No evento também vai ter o lançamento da Medalha Comemorativa e de selos postais comemorativos. E a festa vai ser mais que especial. A Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira, vai fazer um sobrevoo pelo monumento, ao som da Banda do Corpo de Fuzileiros Navais. Ao final da missa celebrada pelo cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, paraquedistas do Exército Brasileiro vão saltar bem ao lado do símbolo do Brasil.



Mas as comemorações vão muito além, e vão ter um dos mais importantes princípios que Cristo nos deixou: a solidariedade. Na Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Centro do Rio, vai ter eventos abertos a todo o público entre os dias 12 e 16 de outubro, sempre das 9h às 16h. Vão ser oferecidos diversos serviços gratuitos para a população em situação de vulnerabilidade social. Entre os serviços sociais que estarão disponíveis na Catedral haverá orientação de saúde preventiva, atendimento médico com exames; acolhimento; serviços de higiene pessoal e de beleza; oferecimento de cursos para diversas áreas, orientação vocacional, banco de talentos com encaminhamento ao mercado de trabalho; oficinas de capacitação, empreendedorismo social; conscientização sobre doação de sangue e atendimento a mulheres vítimas de violência. Também haverá palestras e exposição de projetos ambientais. As ações abrangem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

História do Cristo



Antes de se chamar Corcovado, a montanha do maciço da Tijuca foi chamada pelos portugueses de Pináculo da Tentação, por causa do relato bíblico sobre a tentação de Cristo. O monte só ganhou o nome atual no século XXIII, porque a forma se assemelha a uma corcova. Este nome também pode ser interpretado como uma variação da frase em latim cor quo vado, que significa “coração, para onde vou?”.



A ideia da construção do Cristo Redentor começou com a princesa Isabel, que recusou a proposta de uma estátua em sua homenagem, após a abolição da escravatura. Na ocasião, a princesa ordenou a confecção do Sagrado Coração de Jesus, que, para ela, era o verdadeiro Redentor dos homens. Mas o projeto não foi para frente. Somente nos anos de 1920 que o projeto ganhou força, novamente e, depois de diversas mudanças no desenho original, o Cristo Redentor ganhou os braços abertos para a Baía de Guanabara. Em 12 de outubro de 1931, o monumento foi inaugurado, no dia da padroeira do Brasil.



Agenda

Hoje(10/10):

- Missa com padre Marcelo Rossi. Evento às 6h, Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no Corcovado.

Terça-feira (12/11):

- Missa de Solenidade dos 90 Anos do Cristo Redentor. Evento às 7h, Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no Corcovado.

- Ação Social 90 Anos. Eventos de 9h às 16h, Catedral Metropolitana, Centro do Rio.

- Orquestra Violões do Forte. Evento às 19h, Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no Corcovado.





BELEZA DA ALMA

"Uma mulher com voz é, por definição, uma mulher forte" - Melinda Gates