Priscila Miguel, especialista em beleza, ensina como criar um espaço para self-care de maneira simples - Divulgação

Priscila Miguel, especialista em beleza, ensina como criar um espaço para self-care de maneira simplesDivulgação

Publicado 16/10/2021 10:00

Olá, meninas!

Na correria do dia a dia é difícil encontrar um lugar para relaxar e descansar. Principalmente, nesse momento onde muitos locais estão funcionando com restrições de horários e com limitação de público, por conta da pandemia. O melhor mesmo seria poder criar um ambiente desses em casa, né? Pensando nisso, a especialista em beleza Priscila Miguel separou algumas dicas para transformar nossa humilde residência em um SPA.



Priscila, que também é criadora do projeto Parada de Beleza, onde percorre o mundo desbravando e conhecendo locais de cuidados pessoais, ressalta que não é preciso muito para montar um SPA em casa. “Às vezes, apenas uma boa máscara para o rosto, um hidratante labial ou uma massagem capilar durante o banho, são suficientes. Pequenos momentos em dias agitados vão te dar a sensação de relaxamento e self-care”.



Ela também conta alguns outros segredos para deixar um clima mais gostoso. “Eu adoro preparar o ambiente com difusores. Coloco algumas gotinhas do meu aromatizador favorito, uma música leve e relaxante. Normalmente, gosto de ter esse momento no domingo à tarde, quando tudo está mais calmo. O que não pode faltar é um local especial. Pode ser deitada na cama com um bom difusor, isso ajuda a relaxar”.



Para os cuidados com a pele do rosto e os cabelos Priscila diz que adora "misturar açúcar com mel". Ela conta que "a pele fica super hidratada e macia". Para os fios usa o famoso óleo de coco, "que tem um cheirinho gostoso e vai ser ótimo para nutrir os fios. Depois só lavar bem com shampoo hidratante e usar uma máscara". Ela conta ainda que gosta das "máscaras de nutrição, que deixam os fios super leves e sedosos". A dica para a hora da aplicação é "massagear os fios calmamente". Eu adoro, me dá uma sensação de tranquilidade.



Para o corpo



A especialista diz que que “os cremes que contém lavanda na composição ajudam a relaxar, diminuem o estresse, melhoram o sono e baixam toda aquela agitação da rotina". Também não é preciso ter uma banheira. "Um bom chuveiro já é o suficiente. Em seguida, se deitar em um sofá confortável ou até mesmo na cama dá uma sensação gostosa. Uma música boa e relaxante, acompanhada de um cheirinho gostoso no ar. E fazer um escalda pés com sais relaxantes, em uma bacia, também é uma ótima pedida".