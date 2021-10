Caminhão da campanha "Caneta da Saúde" chega ao Rio de Janeiro para orientar população sobre tratamento de diabetes gratuito no SUS - Divulgação

Caminhão da campanha "Caneta da Saúde" chega ao Rio de Janeiro para orientar população sobre tratamento de diabetes gratuito no SUS Divulgação

Publicado 15/10/2021 10:00

Olá, meninas!

Vamos à agenda para este final de semana?

Hoje (15), a partir das 8h30, um caminhão especialmente desenvolvido para a campanha "Caneta da Saúde" estará na Praça da República, no Centro do Rio, para levar informação e orientação sobre as vantagens das canetas preenchidas de insulina, um dispositivo utilizado no tratamento do diabetes e disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2, preferencialmente crianças e jovens até 19 anos e adultos com 50 anos ou mais. Considerada um dos dispositivos mais modernos para o tratamento da doença, a caneta preenchida de insulina é uma importante aliada para o controle do diabetes, pois reduz episódios de hipoglicemia e possíveis hospitalizações decorrentes desta complicação.



Cristo de Braços abertos

Ainda em comemoração pelos 90 anos do Cristo Redentor, a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, na Lapa, oferece diversos serviços à população em situação de vulnerabilidade social. Até amanhã (16), as tendas vão ficar abertas gratuitamente ao público. As pessoas vão encontrar atendimento médico com exames, acolhimento para quem está em situação de rua, serviços de higiene pessoal, corte de cabelo, banco de talentos com encaminhamento ao mercado de trabalho, oficinas de capacitação e muito mais. Confira a programação:

Hoje (15)

9h - Coral Canto da Rua

10h - Dança de salão com Rodriguinho

11h - Catha

12:00 - DJ Walter

14h - Pretinho e Raquel Luz

15h - Terço da Misericórdia



Sábado (16)

9h - Grupo Chocolate - Dança de Salão

11h - Jhussara

12h - Flávia e Mafram

13h - Bateria da Mangueira

13h30 - Banda Dom

14h - Coro do Rei

15h - Terço da Misericórdia

Diálogos contra a fome

No mês em que se comemora o Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro), a ONG Banco de Alimentos promove diálogos com o tema 'Uma nova visão sobre o combate à fome', trazendo para o debate personalidades inspiradoras e o seu olhar sobre a problemática da fome. O objetivo é expandir o diálogo na sociedade para a questão do combate à fome no país, dentro de uma visão sistêmica, fazendo com que mais e mais pessoas abracem a causa. No primeiro diálogo, hoje (15), às 19h, Luciana Chinaglia Quintão, presidente e fundadora da ONG Banco de Alimentos recebe a ambientalista Adriana Charoux, estrategista sênior do Greenpeace e coordenadora da campanha Agroecologia contra a Fome, e o advogado e professor de direito ambiental, Tasso Cipriano. No segundo diálogo, que acontece no sábado (16), às 16h, o convidado será o filósofo e educador Mario Sergio Cortella. Os encontros acontecem no Facebook da ONG Banco de Alimentos.

Espetáculos on-line e gratuitos





Na mostra, o público poderá ver ou rever oito espetáculos do grupo que, em muitos momentos, direcionou sua pesquisa para a preservação e o resgate da memória. São eles: Hysteria, Hygiene, Arrufos, Marcha Para Zenturo (em parceria com o Grupo Espanca), Nada Aconteceu, Tudo Acontece e Tudo Está Acontecendo, Estrada do Sul (em parceria com o Teatro Dell’Argine), Teorema 21 e o infantil Hoje O Escuro Vai Atrasar Para Que Possamos Conversar. A participação é gratuita e a classificação é livre. Os ingressos devem ser reservados Uma imersão pelo universo criativo e histórico para ressignificar seus próprios contextos originais de criação é o que promete o Grupo XIX de Teatro com a mostra "XIX: 19 anos em 19 dias", que acontece de 16 de outubro a 5 de novembro, em transmissão pelo Zoom. O premiado grupo paulistano formado pelos atores-criadores Janaina Leite, Juliana Sanches, Luiz Fernando Marques, Ronaldo Serruya, Rodolfo Amorim e Paulo Celestino, mantém residência e pesquisa contínua dentro da Vila Operária Maria Zélia, Zona Leste da capital paulista. A mostra integra uma série de atividades que estavam previstas para acontecer no ano passado para celebrar os 19 anos de trajetória da companhia. Com a pandemia, o projeto teve que ser adiado e foi reformulado para o formato digital, ocorrendo de maneira inteiramente remota, com transmissão pelo Zoom.Na mostra, o público poderá ver ou rever oito espetáculos do grupo que, em muitos momentos, direcionou sua pesquisa para a preservação e o resgate da memória. São eles: Hysteria, Hygiene, Arrufos, Marcha Para Zenturo (em parceria com o Grupo Espanca), Nada Aconteceu, Tudo Acontece e Tudo Está Acontecendo, Estrada do Sul (em parceria com o Teatro Dell’Argine), Teorema 21 e o infantil Hoje O Escuro Vai Atrasar Para Que Possamos Conversar. A participação é gratuita e a classificação é livre. Os ingressos devem ser reservados aqui.

Passeio virtual na Fiocruz

O projeto cultural Rolé na Rede promove no próximo domingo, 17 de outubro, às 10h, um passeio virtual por um dos locais mais relevantes para a história da saúde pública brasileira: a Fundação Oswaldo Cruz. Em homenagem ao Dia das Crianças, celebrado no dia 12/10, o passeio com o tema Fiocruz, o Castelo Encantado da Ciência abordará os fatos históricos, o patrimônio e o essencial papel da instituição no combate à pandemia da covid-19 e no desenvolvimento científico global por meio de uma narrativa lúdica, para conquistar também o público infantil. O evento, 100% online e gratuito, será transmitido ao vivo pela plataforma Zoom e terá transmissão simultânea pelo Facebook do projeto.

Literatura combate o abuso infantil

Parece até clichê, mas a proteção das nossas crianças é nosso dever. E, entre tantas formas de violência contra os pequenos que existem, o abuso sexual é um dos que mais deixam marcas – que chegam até a vida adulta. Você sabia que a cada hora, três crianças são vítimas de violência sexual no Brasil?



Por isso, a minha dica é o livro 'Não Me Toca, Seu Boboca', da escritora Andrea Taubman. Gente, ela teve uma sensibilidade na hora de trazer um assunto tão pesado para a linguagem das crianças. A história é da Ritoca, que encontra um tio muito gentil. Mas, por trás dos sorrisos, havia uma grande maldade, da qual a personagem consegue escapar. Eu sei que falar de abuso sexual causa uma grande repulsa, e talvez seja por isso que ele precisa da nossa máxima atenção. A Andrea Taubman teve todo cuidado para usar as palavras corretas para que a lição seja compreendida pelas crianças.



Preste sempre atenção no comportamento dos seus filhos, sobrinhos, netos, afilhados. Se eles têm algum tipo de alteração de humor, se ficam mais isolados, se têm crises de choro sem motivos, tristeza, insônia e até mesmo xixi na cama... é importante perceber também se as crianças não querem ficar perto de alguma pessoa. É preciso estar sensível aos detalhes que a criança passa porque, muitas vezes, elas não têm coragem de falar.

Solteira convicta lança livro

Conhecida nas redes sociais por ser uma solteira convicta, a influenciadora Krishna Sousa transformou suas dicas em livro. Em “Dez (ou mais) mandamentos da solteira – Um guia de mesa de bar” ela discorre sobre as vantagens de ser solteira e por que as mulheres não devem se render às cobranças do casamento, dando também sugestões hilárias para usar aplicativos de relacionamento, vibradores e enfrentar primeiros encontros. O lançamento é da Editora Rocco. Krishna tem 26 anos e começou escrevendo crônicas no Twitter, o que logo chamou a atenção de milhares de seguidores. Com muito humor e zero formalidades, ela não tem filtros para falar de autoestima, sexualidade e relacionamentos ou a falta deles a partir de sua própria experiência e das histórias que surgem em seu grupo de amigas solteiras.