Aplicar gelo no rosto pode amenizar inchaços e acne - Divulgação

Aplicar gelo no rosto pode amenizar inchaços e acneDivulgação

Publicado 17/10/2021 00:00

Rio - A todo momento, surgem novos produtos e técnicas de maquiagem no mercado. Mas o segredo para a produção perfeita pode estar na preparação. De acordo com a maquiadora Camila Bazaga, a preparação da pele é a maior responsável pela durabilidade e acabamento perfeito da maquiagem Além disso, é essa pré-produção que garante que a pele se mantenha saudável antes e depois da make.

fotogaleria

Pensando nisso, Camila separou alguns cuidados que vão além da limpeza e da hidratação e que são fundamentais para um resultado bonito e bem-acabado. Confira 4 produtinhos pré-make que não podem faltar na sua nécessaire.1. Sérum“O sérum é um produto fluído com ativos que potencializam a hidratação e tonificação da derme em camadas mais profundas, o que confere à pele um aspecto mais viçoso. Ele deve ser aplicado depois da limpeza e antes do protetor solar”, orienta a maquiadora.2. Primer“O primer funciona como ‘tapa’ poros, fechando os pequenos furinhos no rosto, garantindo uma pele mais uniforme. Algumas versões também são capazes de minimizar linhas finas”, pontua ela. Sua aplicação deve ser feita após o hidratante e antes da base.3. Máscara facial“Para receber maquiagens mais elaboradas e que precisam permanecer impecáveis por mais tempo, vale investir alguns minutos a mais para aplicação de máscaras faciais pré-make up que garantem efeitos antioxidante e suavizadores. As versões com ácido glicólico ajudam a uniformizar a pele e deixá-la macia para uma produção polida e sem asperezas. Ela deve ser aplicada logo após a etapa de limpeza para que os ativos penetrem profundamente na derme”, explica.4. Água termal“Quando aplicada antes de se começar a maquiagem, a água termal garante mais aderência de cosméticos aplicados posteriormente, isso quer dizer que a quantidade de produto aplicado pode ser menor e que eles assentarão melhor, garantindo mais naturalidade. Como bônus, ela também pode ser aplicada depois da finalização da make, nesta etapa, ajudando na fixação da maquiagem, porque mantém a pele hidratada por mais tempo”, finaliza Camila.