Danielle Winits e André Gonçalves - Reprodução

Danielle Winits e André Gonçalves Reprodução

Publicado 17/11/2021 12:55

São Paulo - Danielle Winitis celebrou o aniversário do marido André Gonçalves nas redes sociais, na terça-feira (16). Ela fez uma declaração apaixonada ao ator em um vídeo compartilhado no Instagram.

fotogaleria

A atriz mostrou André comprando um buquê de flores na França. Na publicação, ela escreveu: "Dia teu. Amor que é tão meu. De flor em flor. Foi amor que teceu. Ah e o tanto de riso. Sorriso que abre. Era meu virou seu. Porque quem fala francês desse jeito? Perfeito imperfeito. Que me pega de jeito", disse.

"Amassa no peito. Quando vi. Tava feito. Era teu. Meu amor por direito. Amor de menino. Ô talento divino! Teu sol é a pino. Chegou já dizendo. No caminho eu te ensino. E como me ensina. És ouro de mina. Até me perco na rima. Ô sina! André Gonçalves. Fascina", completou a atriz.

Nos comentário, o ator recebeu felicitações de fãs. "Muito bom!! Parabéns!! Feliz aniversário", disse. "Feliz novo ciclo", escreveu um seguidor. Nos stories Winits mostrou uma videochamada dele com os filhos. "Para amar sempre tem jeito. Feliz seu dia amor", escreveu ela.