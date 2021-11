Felipe Neto - Reprodução/Montagem

Felipe NetoReprodução/Montagem

Publicado 17/11/2021 12:58

Rio - Felipe Neto foi alvo de mais uma fake news nas redes sociais. Dessa vez, um vídeo que viraliza na internet foi manipulado para dizer que Bruna, sua namorada, é alvo de violência doméstica. Na madrugada desta quarta-feira, Felipe foi às redes sociais contar sobre o caso.

fotogaleria

"Tem hora que é f*da. Algum idiota, não tem como saber quem está por trás disso, pegou esse trecho do vídeo da Bruna e deu a entender que ela fez esse símbolo para pedir ajuda. "A pessoa que fez essa acusação absurda cortou o áudio de propósito, para ninguém saber que a Bruna estava falando de quatro cachorrinhos. Gente, desculpa, eu não sei mais lidar com esse tipo de coisa. Eu adoraria nem tem que notar isso, mas tem quase um milhão de visualizações no TikTok isso", desabafou Felipe, que continuou lamentando mais um ataque.



"Insuportável lidar com tanta gente podre, tanto horror e tanta mentira. Não é possível que todo santo dia inventem um novo absurdo para tentar me atacar de maneira tão covarde. A maior constatação de que eu estou no caminho certo é que eles precisam mentir para convencer alguém a me odiar. Não tem como aguentar tudo isso que eu estou aguentando nos últimos três anos. Esse é só mais um caso, mais uma violência absurda, um ataque nojento querendo me imputar coisas monstruosas", finalizou o youtuber.