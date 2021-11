Felipe Neto - Reprodução/Montagem

Publicado 17/11/2021 14:47 | Atualizado 17/11/2021 14:49

Rio- Felipe Neto, 33 anos, fez uma série de desabafos em seu instagram. O youtuber, foi vítima de uma fake news, onde ele é acusado de violência doméstica contra a namorada, Bruna Gomes. A polêmica começou após um vídeo viralizar na noite desta terça-feira (18), onde Bruna aparece fazendo o sinal de número quatro com a mão. Esse código começou a ser usado durante a pandemia, era uma forma de mulheres que estivessem em situação de violência doméstica pedirem ajuda.

O youtuber se revoltou com as acusações e usou suas redes sociais para se defender. "Tem hora que é f*da. Algum idiota, não tem como saber quem está por trás disso, pegou esse trecho do vídeo da Bruna e deu a entender que ela fez esse símbolo para pedir ajuda", disse ele.

"A pessoa que fez essa acusação absurda cortou o áudio de propósito, para ninguém saber que a Bruna estava falando de quatro cachorrinhos. Gente, desculpa, eu não sei mais lidar com esse tipo de coisa. Eu adoraria nem tem que notar isso, mas tem quase um milhão de visualizações no TikTok isso", continuou Felipe.

"Insuportável lidar com tanta gente podre, tanto horror e tanta mentira. Não é possível que todo santo dia inventem um novo absurdo para tentar me atacar de maneira tão covarde", finalizou o artista.