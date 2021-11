Maiara e Maraisa e Marília Mendonça - Reprodução Internet

Publicado 17/11/2021 15:31

Maiara e Maraisa se apresentariam no domingo (21) em Caratinga, cidade que receberia o show de Marília Mendonça caso o avião dela não tivesse caído, mas cancelaram o show. A dupla alega que não está bem emocionalmente para cantar no local que aconteceu o acidente, matando a cantora e quatro pessoas no dia 5 de novembro.