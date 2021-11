Camila Queiroz - Gabryel Sampaio / Reprodução

Publicado 17/11/2021 16:14 | Atualizado 17/11/2021 16:18

Rio - Após ser dispensada pela Globo por 'demandas inaceitáveis', Camila Queiroz publicou um vídeo no Tik Tok que foi considerado pelos internautas como uma indireta para a emissora. "Ninguém tá ligado das fofocas", legendou a atriz.

fotogaleria

Nas imagens, ela aparece ao lado da irmã, Caroline Queiroz, dublando um áudio que diz: "Eu tenho essa cara de anjo, mas eu sei de fofocas que ninguém tá ligado", dizia um trecho. "Eu tenho uma pasta de prints, áudios, fotos e vídeos no meu grupo privado. (...) Porque eu tenho uma carinha de anjo, mas possuo arquivos que fariam um estrago", termina a musiquinha.

Esse vídeo que a Camila Queiroz postou 2 horas atrás SOCORROOOO Angel pic.twitter.com/RIZPGPyrYn — soso (@euJisooya) November 17, 2021

Já no Twitter, Camila resgatou uma publicação com o questionamento: "Hoje você escolheria ter razão e brigar por ela ou ter saúde mental e deixar para lá?". Ela, então, respondeu: "Tentei ter razão, mas a saúde mental venceu. Depois volto aqui pra conversar com vocês", escreveu ela, dando a entender que se pronunciaria sobre sua saída do elenco de 'Verdades Secretas', da Globo.

Tentei ter razão mas a saúde mental venceu.

Depois volto aqui pra conversar com vocês https://t.co/eTn8drF213 — Camila Queiroz (@Camiqueirozreal) November 17, 2021

Reação dos internautas

A saída de Camila Queiroz da Globo pegou os fãs de surpresa e dividiu opiniões. "Você é muito sem noção. Atriz é pra atuar, não pra decidir destino de personagem. Totalmente fora da casinha", comentou um internauta. "Saúde mental? Olha ao que a Grazi Mazzafera se submeteu a uma personagem. Até cena de estupro coletivo ela enfrentou. E hoje é uma atriz aclamada. Enquanto a Camila cairá no esquecimento", destacou outro. "Achei ataque de estrelismo. Atriz é contratada pra fazer o que o autor escreveu, não escrever seu próprio final. Sugerir cenas é uma coisa, exigir é outra", pontuou um terceiro.

Por outro lado, a atriz recebeu o apoio dos fãs. "Eu to em choque com essa notícia, e não sei o que será da novela sem você. Mas, o que importa é que você interpretou a Angel brilhantemente, e e que essa personagem mora no meu coração", declarou um. "Camila, a Globo não merece você, imagino como é tóxico trabalhar com algumas pessoas, não tem saúde mental que aguente. A série sem você acabou, fique em paz", opinou outro. "Uma coisa você pode ter certeza, você é insubstituível nesse papel. Sucesso!", frisou um terceiro.

Motivo da saída da atriz

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do site 'Metrópoles', Walcyr Carrasco está bolado com Camila Queiroz. “Por mim, Camila Queiroz nunca mais pisa na Globo”, teria dito o autor ao ao saber das exigências da atriz. Ainda de acordo com a publicação, a esposa de Klebber Toledo teria faltado ao trabalho e apresentou um atestado médico para justificar sua ausência no último dia de gravação da novela, semana passada. No entanto, este era o último dia do seu contrato com a Globo. Para ela gravar o desfecho de Angel, a emissora teria que fazer uma extensão dele.