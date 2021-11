Modelo fala sobre trabalho do marido, Cauã Reymond - Reprodução

Modelo fala sobre trabalho do marido, Cauã ReymondReprodução

Publicado 17/11/2021 15:55

Rio - Por meio dos stories, Mariana Goldfarb desabafou com os seguidores nesta quarta-feira (17) sobre as cobranças por não sentir ciúmes do marido, Cauã Reymond com Alinne Moraes. O ex-casal forma o par romântico da novela global 'Um Lugar ao Sol'.

fotogaleria

"As pessoas estão me cobrando na rua, me param e falam: 'Você não está com ciúmes, não? Como você aguenta isso? Seu marido se atracando com outras pessoas na novela'. Gente, estou sendo cobrada por não ter ciúmes. Isso está muito estranho", contou.

A modelo comentou a estranheza das pessoas por sua torcida pelo sucesso da trama. "Acabei de entrar na internet e tem uma página falando: 'Mariana Goldfarb posta cena de Cauã e Alinne Moraes na cama'. É normal, se você está em um relacionamento com alguém, querer que a pessoa desenvolva, faça sucesso, que as pessoas gostem do trabalho dela. Eu não vou ficar jogando o relacionamento para baixo, ou sentir ciúmes ou qualquer coisa do tipo que não vai acrescentar em nada. É o trabalho de duas pessoas."

Mariana ainda elogiou o elenco da trama. "Tem outra coisa, eu admiro para caramba o trabalho de todo mundo que está fazendo essa novela. Então, quero mais é que faça sucesso e que todo mundo assista", concluiu.