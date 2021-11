Dayane Mello usa faca para rasgar roupa de Rico Melquíades em 'A Fazenda 13' - Reprodução/Playplus

Publicado 15/11/2021 20:01

Rio - Dayane Mello deixou claro que seu conflito com Rico Melquíades em "A Fazenda 13" está longe de acabar. Nesta segunda-feira (15), a modelo causou polêmica nas redes sociais após pegar uma faca e rasgar uma jaqueta do ex-aliado depois de uma longa discussão entre os dois.

Ao cortar uma parte da peça de roupa, que estava pendurada perto da cozinha, a ex-'Gran Fratello' cumpriu uma promessa que havia feito anteriormente de que rasgaria as roupas do alagoano. Valentina Francavilla viu a atitude e advertiu Dayane, apesar de ter seus próprios desentendimentos com Rico. "Dayane, pode parar! Você vai perder sua razão. Eu não acho graça", afirmou, enquanto Day saía de perto, rindo da situação.

Nas redes sociais, a modelo foi detonada pelo feito: "Isso pra mim foi o ápice. Que cena horrorosa e mais absurda!", criticou um usuário do Twitter. "Se a pessoa tem a coragem de pegar numa faca pra rasgar pertences pessoais dos outros, então ela é capaz de tudo", declarou outro internauta. Outros fãs do reality rural chegaram a pedir a expulsão de Dayane Mello por causa da atitude.

Confira:

Dayane pegou uma FACA e rasgou a roupa do Rico. Isso pra mim foi o ápice. Que cena horrorosa e mais absurda! pic.twitter.com/Tr79rXHZgl — Wylker Beckham (@WilkerBarbosa16) November 15, 2021