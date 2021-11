Marco Pigossi e Marco Calvani - Reprodução Internet

Publicado 27/11/2021 19:24 | Atualizado 27/11/2021 19:32

fotogaleria

"Em relação as últimas notícias, quero agradecer a todas as mensagens de carinho e respeito. Que a discussão se faça cada vez mais presente e mais natural. Que o amor seja cada vez mais forte. Afinal, sabemos que o ódio vem do medo. Medo do diferente e do novo. Que não tenhamos mais medo de existir! Um beijo a todos", declarou ele na rede social.



Vários famosos apoiaram Marco através dos comentários da publicação. "(R)Exista sempre querido amigo", escreveu Otaviano Costa. "Seja feliz com seu amor", frisou Kiko Mascarenhas. "Amor", disse Bárbara Paz. "Te amo", escreveu Giovanna Lancellotti. "Que se faça cada vez mais presente, perfeito", destacou Clebson Teixeira, marido de Lulu Santos.