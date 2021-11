Marco Calvani e Marco Pigossi assumem relacionamento - Reprodução Internet

Publicado 26/11/2021 07:27 | Atualizado 26/11/2021 07:37

Rio - Marco Pigossi assumiu o namoro com o diretor italiano Marco Calvani nas redes sociais. O ator postou, na noite desta quinta-feira, uma foto em que aparece de mãos dadas com o namorado em uma praia de Los Angeles, nos Estados Unidos. "Happy Thanksgiving ou, pra nós brasileiros, Feliz Dia de Ação de Graças. PS: Chocando zero pessoas", brincou Pigossi na legenda da imagem.

A mesma foto foi postada no perfil do diretor. "Obrigado por isso", escreveu Calvani. Esta não foi a primeira vez que o ator apareceu no Instagram do namorado. O diretor já havia postado uma foto dos dois surfando. Marco Pigossi sempre foi discreto com sua sexualidade. Em 2016, ele negou estar se relacionando com outros homens, mas afirmou que "o prazer não tem gênero".

"Faço dessas palavras inventadas as minhas próprias palavras: prazer não tem gênero. E que isso seja cada vez mais repetido e lembrado nesse momento de intolerância e falta de humanidade que estamos vivendo. Quanto às outras afirmações, elas são e sempre serão apenas palavras jogadas ao vento", disse na ocasião.