Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga, agradece apoio

Publicado 26/11/2021 19:20

Rio - Um mês após a morte de Gilberto Braga, o viúvo do autor de novelas, Edgard Moura Brasil usou seu perfil no Instagram para agradecer o apoio que recebeu. O decorador disse que as mensagens que recebe o ajuda a passar pelo luto.

"Um mês após a partida do nosso Gilberto, venho de coração, agradecer a todas as manifestações de carinho e solidariedade recebidas. Elas me ajudaram a suportar esse momento tão triste", confessou.

Conhecido por ter escrito as novelas Corpo a Corpo, Anos Dourados, Vale Tudo, Celebridade e Paraíso Tropical, Gilberto Braga sofria de Alzheimer e morreu devido as complicações de um quadro de infecção generalizada, após uma perfuração no esôfago.