Marco Pigossi e Marco CalvaniReprodução Internet

Publicado 26/11/2021 17:37 | Atualizado 26/11/2021 17:56

Rio- Marco Pigossi, 32 anos, movimentou a web após assumir o romance com o diretor e filmaker italiano, Marcos Calvani. O ator repostou uma foto publicada pelo namorado no stories do Instagram na noite desta quinta-feira (25), no clique eles aparecem felizes e de mãos dadas. "Chocando um total de 0 pessoas...", escreveu Pigossi na legenda.

Os internautas se derreteram pelo novo casal e fizeram muitos elogios. "Que casal lindo!", escreveu uma seguidora. "Que Deus abençoe a união", escreveu outro.

Apesar de muitas mensagens e carinho por parte dos fãs, o ator também foi alvo de ataques homofóbicos. "Que aberração meu Deus! Uma vergonha", escreveu uma internauta. "Estou chocado com a cara de pau desse ator! Tinha que ser da Globo mesmo", disparou outra seguidora.