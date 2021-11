Parto das gêmeas de Nanda costa e Lan Lanh - Reprodução Internet

Publicado 26/11/2021 16:16

Rio- Lan Lanh, 53 anos, compartilhou um registro extremamente especial com seus seguidores. Nesta sexta-feira (26), a percussionista publicou fotos que mostram momentos emocionantes com Nanda Costa durante o parto das gêmeas, Kim e Tiê. Ela definiu a ocasião como "maior show da vida".

"Você chorou forte Kim, nasceu respirando muito bem, vai ficar aqui por enquanto, porque é o melhor lugar para você ganhar peso, com 2 kg você vai para casa, ‘mainha está aqui com você’ saiba que eu te amo muito", começou Lan Lanh. "Tiê me iluminando, me dando força, fé", completou ela.

