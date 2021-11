Juliette posa com a amiga Anitta. Ao lado, com Wesley Safadão, com quem cantou no ’Criança Esperança’ - Reprodução/Instagram

Rio- Anitta, 28 anos, abriu o jogo sobre os boatos de que seu sócio, Daniel Trovejani, teria iniciado um affair com a campeã do "BBB21", Juliette Freire, quando ainda matinha um outro relacionamento. Na manhã desta sexta-feira (26), a poderosa fez questão de defender o empresário e a amiga, desmentindo qualquer possibilidade de traição.

"Oi amore, te falar só uma info pra consertar aí já que está falando dos meus amigos/irmãos. Esse namoro de Daniel já tinha terminado antes mesmo dele ver Juliette pessoalmente pela primeira vez. E quem falar diferente, está querendo um biscoitinho", disparou ela.

"Ah, e ele é meu sócio na minha empresa, então vai ver eu e Juc Juc quase todo dia, mesmo", finalizou Anitta.