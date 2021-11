Pedro Ottoni - Divulgação

Publicado 26/11/2021 22:11

Rio - Pedro Ottoni, de 18 anos, ainda não se acostumou com seu sucesso. O ator, que é cria da comunidade do Mandela, em Manguinhos, já foi par romântico de Maisa Silva no filme "Pai em Dobro" e participou de vídeos de alguns canais famosos, como: Porta dos Fundos, Parafernalha e Felipe Neto.

Ao Dia, ele fala sobre a experiência de gravar com tantos profissionais incríveis. "É difícil de acreditar pra ser sincero. Vários momentos esse ano me peguei sentado no camarim admirando as pessoas que estão dividindo a tela comigo. Pra mim, é difícil acostumar com o fato de que a Maisa me considera um amigo, que o Porchat fala comigo no whatsapp e e que o Rodrigo Sant'Anna sabe quem eu sou. São pessoas que eu admiro antes mesmo de entender que queria ser ator. Isso faz eu perceber que tô no caminho certo. Minha avó Geny sempre me disse? “Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és”. Seguindo essa lógica, daqui a pouco eu serei um dos grandes nomes também", brinca Pedro.