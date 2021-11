Mari Menezes e Caio Castro - Reprodução/Montagem

Mari Menezes e Caio CastroReprodução/Montagem

Publicado 29/11/2021 14:26 | Atualizado 29/11/2021 14:30

Rio - Mais uma treta na internet para começar a semana! Na noite deste domingo, a influenciadora Mari Menezes, conhecida como Mari do Prexecão, de 16 anos, expôs, em seus stories do Instagram, um diálogo que teve com Caio Castro. Nas mensagens, Caio aparece convidando a adolescente para um evento e a proposta incluía uma voltinha de carro com o ator. De acordo com Caio, o convite foi feito após um pedido da filha da organizadora do evento.

Mas, após Mari expor a conversa, Caio Castro foi aos stories desconvidar a influenciadora. "O que está acontecendo, internet? Eu estendi o convite da filha da diretora da Porsche Cup para a menina, porque ela é fã. Aí a menina postou a foto falando que eu convidei ela pra andar de carro. E aí a filha da diretora não gostou e pediu para desconvidar ela", disse o ator, visivelmente irritado.

Logo depois, Mari apareceu chateada nos stories dizendo que não teve intenção de expor Caio. "Acabei de ver os stories do Caio Castro, estou super chateada porque ele ficou chateado. Eu estava dividindo a minha felicidade dele ter me chamado", disse a adolescente.

No lugar de Mari, que está desconvidada, Caio abriu um 'sorteio' para levar um de seus seguidores. Confira: