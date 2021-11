Flay posa com o noivo, Pedro Maia, em parque aquático - Reprodução/Instagram

Flay posa com o noivo, Pedro Maia, em parque aquáticoReprodução/Instagram

Publicado 29/11/2021 14:14

Rio -A ex-BBB Flay deixou os seguidores babando, nesta segunda-feira (29), ao compartilhar as fotos de um passeio que fez com seu noivo, Pedro Maia. Posando coladinhos, o casal ostentou o físico sarado em roupas de banho após dar um mergulho em parque aquático de Fortaleza, no Ceará.

"O nome do filme é Lagoa azul", brincou a artista na legenda da publicação no Instagram. "Vou morrer de saudades desse lugar, gente, a volta é mais que certa", completou Flay sobre o passeio que fez no fim de semana com Pedro e o filho, Bernardo, de 3 anos.

Os fãs da ex-sister fizeram questão de encher a postagem de elogios para o casal: "É tanta beleza que me faltam palavras!", disparou um seguidor. "Vocês são perfeitos", acrescentou outra internauta. O noivo da cantora também aproveitou o momento e se declarou para Flayslane: "Te amo, vida", escreveu Pedro.

