Romeu, filho de Marcos Mion, em apresentação de dançaReprodução

Publicado 29/11/2021 13:24

Rio - Marcos Mion nunca escondeu que é um pai super orgulhoso dos filhos. Na noite deste domingo, o apresentador do 'Caldeirão' deu mais um exemplo de toda sua paixão por Romeu, seu filho mais velho. Após uma apresentação de dança do adolescente, Mion compartilhou o vídeo nas redes sociais e se derreteu pelo filho, que vive dentro do espectro do Autismo. Confira:

"O que foi a hora que ele manda a galera fazer barulho?? E o agradecimento no final? Da pra aguentar?

.

Uma criança que se fechava do “lado de dentro” em ambientes de show hoje sobe no palco e se apresenta!

.

Tudo que o incomodava continua lá, ele que tem mais ferramentas para controlar os efeitos que o entorno causa nele. Ou seja, além do nervosismo, de decorar a coreografia e de tudo que uma apresentação exige de uma pessoa, ele, como todos autistas, ainda tem que duelar sem descanso com muitos fatores que dificultam TUDO, principalmente a concentração.

.

- “Papai, sabe por que minha perna nem tremeu? Porque eu senti CONFIANÇA”! Foram as palavras dele indo embora.

.

Para a maioria, ver o filho se apresentando no final do ano é um momento fofo, bonitinho, pra nós É UMA VITÓRIA!

.

Algo que nos acelera como se fosse passar no vestibular, deixa o coração transbordando de orgulho e, não à toa, eu e @suzanagullo nos parabenizamos e recebemos parabéns da família…é uma vitória de todos nós.

.

Obrigado @amaripires pelo carinho, dedicação e emoção com nosso Romeo por tantos anos! A evolução dele é evidente e diretamente ligada à vc! Obrigado!

.

* Sim, essa paixão pelo Elvis vem desde aquele primeiro vídeo que postei dançando Elvis com ele. Aquele que viralizou pelo mundo, não só no Brasil. Foi ali que ensinei pra ele 'o joelhinho'!", escreveu o apresentador.

Confira a apresentação: