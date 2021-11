Alexandre Borges dá R$ 200 para homem que vive em situação de rua

Rio - Um paparazzo flagrou Alexandre Borges fazendo uma boa ação na noite deste domingo. O ator circulava pelas ruas do Leblon, na Zona Sul do Rio, quando parou para conversar com um morador em situação de rua. Alexandre Borges, então, tirou uma nota de R$ 100 para dar ao homem. Depois de conversar mais um pouco, o ator acrescentou outra nota de R$ 100 ao montante.

O Leblon é um bairro da Zona Sul do Rio, conhecido por ser frequentado por muitos famosos. Por isso, a presença de fotógrafos por lá é constante. Ao perceber que estava sendo fotografado, Alexandre Borges aparentou desconforto, abaixou a cabeça e seguiu caminhando.

Relatar erro