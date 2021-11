Lázaro Ramos e Taís Araujo em Portugal - Reprodução/Instagram

Publicado 29/11/2021 11:43 | Atualizado 29/11/2021 11:45

Rio - De férias em Portugal, Lázaro Ramos e Taís Araujo vem compartilhando cliques apaixonados nas redes sociais. Neste domingo, os atores postaram registros nos quais aparecem bem agarradinhos. Juntos, fizeram até um piquenique, com direito a comidinhas e bom vinho português.

"Nem era pra ser lua de mel mas virou. Piquenique do amorzinho. Bebi, postei. Preciso parar de beber nessa viagem (risos), escreveu o ator, que recebeu mensagens de carinho dos amigos famosos. "Vão voltar grávidos", brincou Cacau Protásio. "Não sei o que é mais maravilhoso: esse casal ou esse piquenique lindo", escreveu Mariana Xavier. "Que saudades desse lugar meu Deus", postou Bruno Gagliasso.

Taís, por sua vez, também registrou momentos ao lado do marido. "Grudadinha no mozinho no lugar mais lindo e romântico", escreveu ela ao posar bem agarradinha com Lázaro. Em outra publicação, postou u vídeo divertido com ele.

