Painitto e Anitta - Reprodução Internet

Painitto e AnittaReprodução Internet

Publicado 29/11/2021 13:39 | Atualizado 29/11/2021 13:42

Rio- Anitta, 28 anos, foi a grande atração da final da Libertadores, no último sábado (27). Porém, o figurino que a cantora se apresentou gerou um certo "incomodo" no Deputado Estadual, Bruno Engler (PTRB-MG). "Milhares de crianças assistindo à final da Copa Libertadores, 17 horas, e o lixo brasileiro (marcou o arroba de Anitta) mostrando o rabo em rede mundial. Vergonha surreal", escreveu Engler.

fotogaleria

Painitto, como é conhecido o pai da cantora, fez questão de responder as declarações do Deputado. "Além de mal-educado e desnecessário, é pré-histórico. Apenas para o deputado (não vou citar o nome para não dar visibilidade), as praias do mundo inteiro são frequentadas por crianças e lá se usam biquínis e maiôs. As praias de Cabo Frio são invadidas pelos mineiros", começou ele.

"Só citei os mineiros para mostrar aos eleitores que esse deputado foi eleito pelo estado de Minas Gerais. Meu pai e minha mãe são mineiros e a minha família é toda de lá. Amamos as invasões dos mineiros aqui em Cabo Frio porque são pessoas festeiras e felizes. O que seria de Cabo Frio sem os mineiros!", finalizou Painitto.