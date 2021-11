Ana Clara Lima - Reprodução/Instagram

Publicado 29/11/2021 15:11

Rio - Ana Clara Lima contou que levou um tombo neste fim de semana. A ex-BBB e apresentadora, de 24 anos, estava hospedada em um resort de luxo em Tamandaré, em Pernambuco, onde participou do aniversário do influenciador Hugo Gloss. E a situação aconteceu antes dela sair para um passeio de barco com amigos.

"Deixa eu contar para vocês o que aconteceu ontem... A gente estava saindo para ir em um passeio de barco e eu caí, tomei um tombo na escada e bati muito forte com a bunda. Graças a Deus que não foi nem as costas nem o cóccix. Mas eu bati muito forte, ontem mesmo estava roxo. Estou com uma dor, gente! Estou esperando o horário do meu voo e só estou pensando que vou ter que ficar 2h50 sentada nesse avião", contou Ana, nesta segunda-feira, por meio do Instagram Stories.

Ela ainda explicou que teve sorte por ter um médico entre os presentes. Assim, ela pode ser atendida por um deles no momento em que levou o tombo.