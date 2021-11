Cantora perdeu o bebê que esperava - Reprodução/Instagram

Cantora perdeu o bebê que esperava Reprodução/Instagram

Publicado 29/11/2021 14:46

Rio - Li Martins revelou nesta segunda-feira (29), em seu perfil no Instagram, que sofreu um aborto espontâneo durante sua segunda gravidez. A cantora é mãe de Antonella, de 4 anos, fruto do casamento com o modelo João Paulo Mantovani, com quem participou da última edição do 'Power Couple Brasil'.

fotogaleria

"Os últimos dias não têm sido fáceis! Há dias que acordo bem, outros não tenho vontade de sair da cama. Nenhuma dor que eu já tenha sentido na vida se compara ao que sinto hoje, e talvez sentirei para sempre! Foram mais de 30 dias guardando isso comigo, sem saber se devia ou não dividir essa dor com vocês, mas penso nas mulheres que estão passando por isso, e quem sabe contando um pouco da minha experiência eu possa ajudar outras mulheres a sentir que não estão sozinhas nesse luto!", iniciou o desabafo.

"Choro escondida sempre que penso que não vamos nos conhecer, tento entender o que não se explica, tento aceitar o que não posso mudar, porque não tem sido fácil aceitar a sua perda. Evito pensar, pois preciso superar! Mas sei que jamais vou esquecer! Estou me permitindo viver o meu luto mas sei que preciso focar em ficar bem agora! Ler relatos de mães que passaram pelo mesmo tem me ajudado muito, por isso decidi escrever! Assim estou encontrando forças para continuar."

Li Martins finalizou seu desabafo falando com as mulheres que passaram pela mesma situação. "Jamais compreendi o quão devastador é! Pois só quem sente na pele, sabe! Se você passou ou está passando por isso, saiba que você não está sozinha! E já te admiro pela mulher forte que você é!", finalizou.