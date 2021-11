Viih Tube desabafa após noitada e fala sobre 'ressaca moral' - Reprodução/Instagram

Publicado 26/11/2021 18:41

Rio - Viih Tube assustou seus seguidores, nesta sexta-feira (26), ao aparecer chorando em seus Stories do Instagram. Em um primeiro momento, a youtuber afirmou que estava chorando sem motivo, mas depois compartilhou um desabafo sobre sua "ressaca moral". A ex-BBB lamentou não ter cumprido suas tarefas do dia após ter passado a noite fora de casa.

fotogaleria

"Eu acho que é porque eu me senti uma inútil no dia de hoje também, fiz várias metas, não fiz nenhuma, porque ontem eu saí. Eu odeio sair dia de semana porque eu sinto que me atrapalha muito. Eu fico assim com ressaca moral de não ter valido o dia de hoje", confessou a influenciadora.

Por outro lado, a ex-sister contou que não gosta de se cobrar mais do que deveria e explicou: "Se eu quero sair, eu tenho que sair mesmo, mas me pego me cobrando quando eu acordo. Não estou legal", emendou. "Normalizem dias em que você não está legal, mas não normalizem tanto a ponto de deixar se tornar sempre, ou mais de uma vez, porque isso não é bom. Estou tentando falar 'está tudo bem, estou de TPM, me cobrei muito, não estou legal hoje, e isso acontece'", refletiu a youtuber.