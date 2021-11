Nego do Borel curte a tarde com duas mulheres em restaurante à beira do mar

Rio - Nego do Borel foi visto com duas mulheres não identificadas em uma praia na Zona Oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira (26). O trio teve uma conversa animada em restaurante localizado à beira do mar e saíram juntos do local no carro do cantor de 29 anos.

Recentemente, Nego do Borel esteve entre os participantes do reality "A Fazenda 13", da RecordTV. O artista teve uma curta estadia no programa e foi expulso da competição após ser acusado de assediar sexualmente a modelo Dayane Mello.

