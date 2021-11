Diretor de entretenimento da TV Globo, Ricardo Waddington, e Camila Queiroz - reprodução

Publicado 26/11/2021 18:58 | Atualizado 26/11/2021 19:45

Rio - A saída de Camila Queiroz da TV Globo continua dando o que falar. Ricardo Waddington, diretor de entretenimento da emissora, falou sobre o caso em entrevista ao colunista Tony Goes, do jornal 'Folha de S. Paulo', nesta sexta-feira. No bate-papo, ele disse que as exigências feitas pela atriz foram inéditas. "Ela queria alterar o desfecho da Angel (personagem de "Verdades Secretas 2"). O Tony Ramos não pode fazer isto, a Fernanda Montenegro não pode fazer isto", alfinetou.

Há 39 anos na TV Globo, Ricardo negou que a ida de Camila Queiroz para a Netflix, onde gravou o reality "Casamento às Cegas", estremeceu a relação da atriz com a emissora. "Independentemente do que aconteceu na relação contratual de Camila conosco, o que motivou sua saída da emissora foram as exigências que ela fez para cumprir uma extensão de apenas sete diárias", responde ele, que ressaltou que ninguém do elenco teve resistência em relação as diárias extras, ao contrário da atriz. "Todo o resto do elenco concordou em fazer. Não teve uma única pessoa que dissesse ‘ah, não, não vou fazer sete diárias’", afirmou.



Waddington ainda foi além. "Nós somos profissionais. Protegemos com a nossa vida o que a gente faz. 'O show não pode parar' não é uma figura de linguagem. É a lei do que nós fazemos. O cara vai lá com febre, doente, a mãe morreu, mas ele sobe no palco e entrega o que tem que entregar".



Segundo o diretor, além de alterar o final previsto de Angel e exigir que estivesse numa eventual terceira temporada de 'Verdades Secretas', Camila também quis o poder de aprovar a campanha de lançamento da novela. "A campanha publicitária não é de responsabilidade dos Estúdios Globo. Nem eu tenho como garantir nada para ela. A campanha obedece a uma lógica de marketing, e temos especialistas que estabelecem essa lógica. Eu tenho 39 anos de Globo, 39 anos que eu trabalho com elencos, e nunca havia visto nada parecido".

Entenda o caso



A nota também diz que o roteiro de 'Verdades Secretas' que entregaram a atriz era diferente dos rumos que a história tomou após o inicio das gravações e que acredita que 'esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado'.

Desabafo nas redes sociais

"Eu nunca tinha vivido nada parecido com isso, nunca tinha vivido tamanha exposição como essa", disse ela, que continuou: "Não me sinto pronta hoje para falar sobre tudo o que aconteceu, como aconteceu. Foi tudo muito dolorido. Essas últimas semanas, ontem, foi tudo muito difícil. Só queria pedir pra que vocês não acreditassem nessas matérias, que estão saindo por aí, dizendo que eu tentei mudar o final da novela. Isso não existe".