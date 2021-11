Camila Queiroz desabafa em suas redes sociais - reprodução do instagram

Publicado 18/11/2021 18:18

Rio - Camila Queiroz surgiu abatida e aos prantos em uma série de vídeos publicados no Instagram Stories, nesta quinta-feira. A atriz desabafou sobre as notícias sobre sua saída da TV Globo, disse que nunca viveu tamanha exposição e ainda pediu para que seus fãs não acreditassem em tudo o que leem.

“Oi gente, eu sei que vocês estão esperando muito por isso, que eu venha aqui falar, mostrar a cara. Mas eu nunca tinha vivido nada parecido com isso, nunca tinha vivido tamanha exposição como essa. Todas as vezes que tentaram colocar meu nome em polêmicas, em fofocas eu sempre tentei fugir, tentei ficar na minha, mais reservada, não ter que ficar provando que eu tava certa, provando meu lado da história para ninguém. Mas dessa vez me jogaram aqui e eu não tenho o que fazer, não sei nem por onde que eu começo", disse ela.

Em seguida, a atriz agradeceu o apoio que está recebendo. "Eu sempre procurei ter uma relação verdadeira com vocês, aqui nas minhas redes sociais, então a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer as mensagens dos meus amigos, dos fã clubes, dos fãs da novela, dos meus. Porque sem sombra de dúvidas esse apoio e esse carinho de vocês agora é fundamental”.

Por fim, Camila disse que está passando por um momento difícil e que vai falar sobre o caso quando se sentir mais forte. "Não me sinto pronta hoje para falar sobre tudo o que aconteceu, como aconteceu. Foi tudo muito dolorido. Essas últimas semanas, ontem, foi tudo muito difícil. Só queria pedir pra que vocês não acreditassem nessas matérias, que estão saindo por aí, dizendo que eu tentei mudar o final da novela. Isso não existe. Até foto minha com acesso, tomando soro com medicamento na veia, tive que postar lá no Twitter pra contestar matérias que estavam dizendo que eu 'meti atestado' para não gravar. Muita mentira vai sair, muita mentira já está saindo. Só peço para que vocês não acreditem porque isso não é verdade. Em breve, um dia, espero conseguir me sentir mais forte pra vir aqui falar com vocês quanto a isso".

Mais cedo, a atriz usou sua rede social para se despedir de sua personagem Angel, de 'Verdades Secretas'. Ela publicou uma carta aberta. "Crescemos e amadurecemos. Você não imagina a força e a coragem que você me trouxe e traz como mulher e artista num país tão machista. Agradeço as deusas e aos deuses pelo nosso encontro e agradeço a você por ter me escolhido. Hoje a minha dor é tamanha que pareço ter perdido alguém da família, mas na verdade não, porque você é ETERNA, você é GIGANTE e você SEMPRE estará comigo e com todos que viveram com a gente a sua história. Desculpa não ter me despedido de você como você merecia, não me permitiram, mas no meu coração e na minha história, você sempre estará. Com amor e gratidão", dizia um trecho.

Entenda o caso

A Globo anunciou, na tarde desta quarta-feira, que a atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de 'Verdades Secretas 2', novela em exibição no Globoplay. "Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis. A Globo, então, decidiu concluir Verdades Secretas 2 sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama", disse a emissora em nota.



Camila Queiroz rebate emissora

A equipe da atriz deixa claro que ela não foi demitida pela emissora, já que seu contrato se encerrou no dia 10 de novembro. A nota também diz que o roteiro de 'Verdades Secretas' que entregaram a atriz era diferente dos rumos que a história tomou após o inicio das gravações e que acredita que 'esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado'. Após a notícia ser veiculada e tomar grandes proporções, Camila Queiroz quebrou o silêncio e se pronunciou por meio de um comunicado publicado por sua assessoria de imprensa no Instagram.

