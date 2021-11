Camila Queiroz - Globo

Publicado 18/11/2021 14:48

"Quem sempre me acompanhou sabe que eu sempre me despedi dos meus personagem por aqui também, e essa carta é pra você, Angel. Minha Angel, escrevo essa carta com lágrimas nos olhos, mas com o coração tranquilo. Em 2015 quando nos conhecemos, soube que o nosso encontro seria eterno. Sempre senti a sua força, sua potência e o furacão que você é. Ser sua casa sempre foi desafiador, você sempre me tirou da zona de conforto, sempre me fez ir além daquilo que eu mesma duvidava ser capaz e pra você e por você eu me doei e me entreguei", iniciou ela.

A atriz diz que amadureceu com a personagem. "Nosso reencontro foi tão lindo e tão cheio de significados, pra mim e pra você. Crescemos e amadurecemos. Você não imagina a força e a coragem que você me trouxe e traz como mulher e artista num país tão machista. Agradeço as deusas e aos deuses pelo nosso encontro e agradeço a você por ter me escolhido".

Por fim, Camila lamenta o fato de não ter gravado o desfecho de Angel. "Hoje a minha dor é tamanha que pareço ter perdido alguém da família, mas na verdade não, porque você é ETERNA, você é GIGANTE e você SEMPRE estará comigo e com todos que viveram com a gente a sua história. Desculpa não ter me despedido de você como você merecia, não me permitiram, mas no meu coração e na minha história, você sempre estará. Com amor e gratidão", finalizou.





Entenda a saída de Camila Queiroz da Globo

"Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis. A Globo, então, decidiu concluir Verdades Secretas 2 sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama", disse a emissora em nota.

Camila Queiroz rebate emissora