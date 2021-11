Camila Queiroz - Globo

Rio - Após comunicar que dispensou a atriz Camila Queiroz por "demandas inaceitáveis" , a Rede Globo já decidiu como vai substituir a protagonista de "Verdades Secretas 2" nas últimas cenas da trama. A emissora vai utilizar um dublê de corpo para representar a personagem Angel. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do Metrópoles.

Na história escrita por Walcyr Carrasco, Angel será morta por Lara (Julia Byrro). A gravação do desfecho era para ter sido feita na semana passada, mas a atriz, que não concorda com a morte da personagem, faltou à gravação e fez exigências para o trabalho, segundo nota da emissora.Agora, a direção da Globo se movimenta para encontrar uma dublê parecida com a atriz, para fazer a cena em que Angel será morta. Diálogos serão reescritos e o roteiro será adaptado para que ela não precise gravar nenhuma fala e o público não sinta falta da atriz, nem a trama seja impactada.