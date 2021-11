Duda Reis - Reprodução

Publicado 18/11/2021 18:09

Rio - Duda Reis surpreendeu seus seguidores, nesta quinta-feira (18), ao abrir o jogo sobre um assunto delicado. Em interação com os fãs através dos Stories do Instagram, a atriz de 20 anos revelou ter sofrido de anorexia após um internauta questionar se a artista já tinha enfrentado algum transtorno alimentar.

"Já! Anorexia nessa época aqui. Cheguei a pesar 43,5 kg, e tenho 1,65 de altura. Um dia venho contar mais sobre, ainda não acho que seja o momento, mas foi uma fase que demorou para passar, porém passou", declarou, compartilhando uma foto da época.

Em seguida, a modelo falou sobre o tratamento que fez para se curar do distúrbio: "A gente cura transtornos alimentares com muita terapia, desabafando, entendendo que a comida não é uma vilã e com acompanhamento. Mas tudo passa, para quem estiver passando por algo assim, posso te garantir", disse.

Outro seguidor questionou a influenciadora sobre seu estado atual. "A minha pergunta é se você está bem, você está?", escreveu o fã, ao que Duda respondeu: "Obrigada por perguntar. Hoje sim, ontem não estava! Acho que essa rapidez de informação e cobrança que a internet causa em nós, tem comprometido muitas saúdes mentais. Porém, tenho tentando me manter sempre sã e tirado meu tempo quando necessário".