Publicado 18/11/2021 15:51

Marcos Mion está em uma viagem de bate e volta em Nova York com a filha Donatella, de 13 anos. Ela é fruto da relação com a esposa, Suzanna Gullo. Mion contou no Instagram que topou o passeio após ser convencido por uma apresentação de slides de Donatella.

"Essa menina me deu um 'qualé' durante o final de semana, dizendo que a gente nunca tinha feito uma viagem sozinha, só nós dois, só uma quando ela muito pequena para a Disney e eu estava em Miami", começou ele, pelo Instagram.

"Ela usou um argumento muito bom, que com 14 anos, no ano que vem, não é mais uma criança e eu oficialmente nunca terei viajado com ela criança. Então nós vamos para Nova York. Fez uma apresentação de slides", disse. Pai e filha foram com 'matching dunks', andando com tênis iguais.

O apresentador mostrou os dois no aeroporto, se preparando para a viagem. Em um momento, Donatella disse que entraria no avião com o pé direito, como Mion faz por superstição. Na primeira refeição, os dois foram no restaurante preferido dela. "Temos uma agenda para o dia inteiro, viemos almoçar na Grand Central Station", disse.