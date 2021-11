Zeca Pagodinho recebe a dose de reforço da vacina contra a covid-19 no Rio - Divulgação/Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Publicado 18/11/2021 14:25

Rio - Zeca Pagodinho não escondeu a alegria ao tomar a terceira dose da vacina contra a covid-19, nesta quinta-feira (18), no Rio de Janeiro. Após completar sua imunização contra o coronavírus, o cantor de 62 anos celebrou o momento especial e ainda fez um alerta aos fãs que ainda não estão com o esquema vacinal em dia.

"Nunca pensei que eu fosse querer tanto uma injeção. Tem que vacinar para acabar logo com isso", declarou ao RJTV, da Globo. A equipe que administra as redes sociais do sambista compartilhou alguns cliques do artista recebendo o imunizante: "Vai vacinar, vai vacinar… Zeca Pagodinho tomou hoje e terceira dose da vacina contra a COVID! Assim, ele está seguro para voltar pra estrada", diz a legenda de uma postagem no Twitter do compositor.