Padrinho de Camila e Klebber, Walcyr Carrasco faltou cerimônia do casamento - Reprodução/Divulgação

Padrinho de Camila e Klebber, Walcyr Carrasco faltou cerimônia do casamentoReprodução/Divulgação

Publicado 18/11/2021 12:50 | Atualizado 18/11/2021 13:30

Rio - Em meio a repercussão da saída de Camila Queiroz da Globo, internautas resgataram uma história do passado envolvendo a atriz e o escritor de "Verdades Secretas", Walcyr Carrasco. Em 2018, Camila e Klebber Toledo se casaram e convidaram o autor para ser um dos padrinhos, mas ele falou à cerimônia realizada em Jericoacoara, no Ceará.

fotogaleria

Camila estreou na TV justamente na primeira temporada de "Verdades Secretas", em 2015. No ano seguinte, fez mais uma trama do autor, a novela das 18h "Eta Mundo Bom", na qual conheceu o marido, Klebber Toledo. Amigos do autor, decidiram convidá-lo para o momento especial.

Na época, Walcyr parabenizou o casal pelas redes sociais. “Quero desejar felicidades aos noivos Camila Queiroz e Klebber Toledo, que hoje se casam. Eu devia estar lá como padrinho, mas por motivos pessoais e profissionais não pude comparecer. Mas me sinto padrinho a mesma coisa e sempre estarei junto desses amigos para a vida toda. Tudo de bom meus queridos!“, escreveu ele na ocasião.

Agora, com a saída de Camila da novela de Walcyr durante as gravações finais, internautas relembraram a história do casamento. "Tudo passou a dar errado qnd a Camila chamou o Walcyr para ser seu padrinho de casamento e ele não foi no dia", disparou um seguidor. "A história só fica mais engraçada lembrando que o Walcyr é padrinho de casamento da Camila", ironizou outro.