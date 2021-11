Arthur Nory - Reprodução/Instagram

Arthur NoryReprodução/Instagram

Publicado 18/11/2021 09:59

Rio - Arthur Nory, de 28 anos, assustou os seguidores ao postar uma foto em que aparece machucado. O ginasta e influenciador digital revelou que fraturou o nariz ao bater com o rosto na barra enquanto treinava, mas tranquilizou os fãs, pois está bem.

fotogaleria

“Vida de Ginasta… Não é fácil! Pois amo tanto essa barra que vi ela hoje de pertinho. Isso é o esporte de alto rendimento: entrega, luta diária, a persistência e o lema de nunca desistir. Cair 10 vezes e levantar 11 vezes. Estou bem, só mais uma fraturinha, e isso faz parte do game. Seguimos, 3 dias já volto”, disse ele.



"Não descolou e nem precisou de cirurgia! Estou bem, a rino(plastia) não veio por agora (risos)”, completou ele com bom humor. "Ossos do ofício", finalizou o ginasta, que ainda disponibilizou o vídeo do momento em que se acidenta.