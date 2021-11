Guilherme Mussi e Marina Ruy Barbosa - Reprodução Internet

Guilherme Mussi e Marina Ruy BarbosaReprodução Internet

Publicado 18/11/2021 09:10

Rio - Marina Ruy Barbosa, de 26 anos, postou pela primeira vez uma foto com o atual namorado, o deputado federal Guilherme Mussi, de 39, nas redes sociais. A atriz inaugurou sua primeira loja física, Ginger", em um shopping de São Paulo. O registro foi feito no coquetel de lançamento da loja. A atriz compartilhou o clique nos Stories, do Instagram, e na legenda usou apenas um emoji de coração.

Marina Ruy Barbosa se separou do piloto Xande Negrão em janeiro deste ano, após três anos de casamento. A atriz e o piloto se casaram em 7 de outubro de 2017, em uma cerimônia para 800 convidados, em Campinas, no interior de São Paulo, onde a família de Xande mora. Ao anunciar a separação, o ex-casal afirmou que a distância física e o trabalho foram os motivos para a decisão de não continuar o casamento.