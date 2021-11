Filhos de Gugu Liberato não se seguem mais nas redes sociais - Divulgação

Filhos de Gugu Liberato não se seguem mais nas redes sociaisDivulgação

Publicado 18/11/2021 08:27 | Atualizado 18/11/2021 08:29

Rio - Parece que os filhos do apresentador Gugu Liberato, que faleceu em 2019 aos 60 anos, não estão mais brigados. Marina Liberato, irmã gêmea Sofia, de 17 anos, falou sobre a relação com o irmão, João Augusto, de 20, nesta quarta-feira por meio do Instagram Stories.

fotogaleria

Questionada se é verdade que ela "é brigada com o irmão e não fala mais com ele", ela disse que é mentira. "A gente não está brigado e falei com ele hoje", escreveu a jovem, que ainda postou uma foto fazendo sinal de negativo com a mão. Apesar disso, as jovens não estiveram na festa do rapaz

O conflito entre os irmãos começou após a morte do pai e a partilha da herança. As gêmeas Marina e Sofia se manifestaram contra João e a tia, Aparecia Liberato, que foi nomeada para comandar o inventário do apresentador. Elas se colocaram publicamente a favor no processo de reconhecimento de união estável da mãe com o pai.