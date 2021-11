Apresentadora curte Nova York com o marido - Reprodução

Publicado 17/11/2021 18:51

Rio - Ana Furtado está curtindo uns dias em Nova York ao lado do marido, Boninho, e ela vem compartilhando alguns momentos especiais nas redes sociais, nesta segunda-feira (15).



fotogaleria

A apresentadora do “É de Casa” compartilhou uma selfie do casal curtindo o pôr do sol, na qual aproveitou para fazer uma declaração ao diretor de variedades da TV Globo.

"Sim, valeu a pena subir a escadaria no vento gelado! Olha esse pôr do sol!!! E essa vista? Mas, melhor do que isso, sabe o que foi? Ter passado o caminho inteiro morrendo de rir e sendo feliz ao seu lado, Boninho. Que sorte a nossa! Te amo", escreveu.