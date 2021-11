Walcyr Carrasco e Camila Queiroz - divulgação/TV globo

Walcyr Carrasco e Camila Queirozdivulgação/TV globo

Publicado 17/11/2021 17:32

Rio - A saída de Camila Queiroz da Globo está dando o que falar. Os internautas estão indo até o Twitter de Walcyr Carrasco, autor de 'Verdades Secretas', para pedir a volta de 'Angel' para a trama. "Walcyr, desculpa a Camila Queiroz e dá mais uma chance", escreveu um.

Walcyr, desculpa a Camila Queiroz e dá mais uma chance — João Melquiades (@j_oaor) November 17, 2021

fotogaleria

Outro pediu até para ele aceitar as exigências feitas pela atriz. "Aceita as exigências da Diva que sem a Angel não tem VS (Verdades Secretas). Eu não assisto mais".

Aceita as exigências da Diva que sem a Angel não tem VS. Eu não assisto mais. — Alôka (@gaydf) November 17, 2021

Teve usuário que ameaçou até cancelar a assinatura da Globoplay. "Sem Angel não tem VS (Verdades Secretas). Cara com olhar de triunfo. Se ela não tiver, eu vou e cancelar essa assinatura! Não acredito que paguei uma assinatura pra ver a angel morta antes do final da novela".

Sem angel não tem VS|| se ela não tiver eu vou e cancelar essa assinatura! Não acredito que paguei uma assinatura pra ver a angel morta antes do final da novela — (41/45) (@JessMonteiro33) November 17, 2021 Outros comentários como: "Oi, Walcyr. Primeiramente, VS (Verdades Secretas) sem Angel não é VS. Favor reconsiderar", "VS (Verdades Secretas) sem Angel não terá sentido alguém! Reconsidera a lenda" e Pisou na bola. Sem Angel não tem verdades secretas. Mancada. Tá se achando também, hein?" foram publicados no perfil do autor. Outros comentários como: "Oi, Walcyr. Primeiramente, VS (Verdades Secretas) sem Angel não é VS. Favor reconsiderar", "VS (Verdades Secretas) sem Angel não terá sentido alguém! Reconsidera a lenda" e Pisou na bola. Sem Angel não tem verdades secretas. Mancada. Tá se achando também, hein?" foram publicados no perfil do autor.

Entenda o caso