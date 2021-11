Cristina Mortágua - Reprodução Internet

Cristina MortáguaReprodução Internet

Publicado 17/11/2021 16:30

Após pedir ajuda financeira para se sustentar, Cristina Mortágua perguntou nesta quarta-feira (17) como abrir uma conta no OnlyFans para ganhar dinheiro.

fotogaleria

Em seu perfil do Instagram, a artista dos anos 90 revelou que foi aconselhada a entrar na plataforma, mas não sabe como funciona. "Gente, em matéria de tecnologia eu sou bastante ultrapassada, mas algumas pessoas me orientam a criar um onlyfans. Alguém pode me explicar o que é isso? Pois eu faço a mínima ideia e dizem que o retorno financeiro é bom", iniciou.

"Me empolguei, mas quero saber do que se trata. Essa noite tive uma crise de pânico para saber o que fazer para pagar as contas que já venceram, e foi combinado para acertar hoje. Minha gastrite está atacada. Me expliquem com bastante detalhes, eu sou leiga mesmo. Gratidão", completou.

Recentemente, Cristina sensibilizou seus seguidores ao abrir o coração para falar de sua autoestima e também sobre sua luta contra a depressão.