Tatá Werneck e Dayane melloReprodução Internet

Publicado 17/11/2021 17:20 | Atualizado 17/11/2021 17:32

Tatá Werneck não gostou da fala de Dayane Mello, em "A Fazenda 13", sobre os brasileiros e criticou peoa nesta quarta-feira (17) nas redes.

Em conversa com Valentina Francavilla, a modelo reprovou o comportamento dos brasileiros nos realities e afirmou se sentir mais europeia. "Na Itália, nunca passei por isso. Com classe, eles falavam 'ah, ela falou isso, já resolvemos'. Não vivi essa pressão psicológica lá na Itália", iniciou.

Aqui, é tudo baixo, argumento que te danifica, te destrói. [...] Eu não me sinto mais brasileira. Eu sou muito mais europeia do que brasileira. Brasileiros são descarados, fingem que são amigos. O público, na Europa, não tolera falta de respeito. Eu não me sinto nesse nível.", completou.

Tatá, uma das artistas que apoiou Dayane no Big Brother Itália, reclamou da fala da modelo. "A gente aqui é baixo mas fomos te defender sem nem saber se vc tava certa, só pelo fato de ser brasileira. Briguei c alguns italianos por sua causa", apontou em um comentário no Instagram.