Fátima BernardesReprodução/Instagram

Publicado 17/11/2021 17:59

Rio - Fátima Bernardes já tem data para voltar ao comando do 'Encontro', da TV Globo. A apresentadora contou para os fãs que a partir de segunda-feira ela estará a frente atração. "Estou aqui porque tenho uma ótima notícia. Na segunda-feira estou de volta ao Encontro. Estou muito feliz de voltar. Foi um período difícil, de muito exercício. Na verdade, nas duas últimas semanas eu pude me exercitar melhor, antes eu fiquei com o braço muito parado. Mas estou muito feliz", disse ela, através do Instagram Stories.

