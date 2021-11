Klebber Toledo e Camila Queiroz - Divulgação/Netflix

Klebber Toledo e Camila QueirozDivulgação/Netflix

Publicado 17/11/2021 21:33 | Atualizado 17/11/2021 21:39

Rio - Após Camila Queiroz explicar os motivos de sua saída da TV Globo, Klebber Toledo saiu em defesa da esposa. “Parabéns pela sua coragem em mostrar que nós, artistas, não somos objetos. Te amo”, escreveu ele nos comentários da publicação feita pela atriz nesta quarta-feira.

Outros famosos também demonstraram apoio a Camila. "Voa, meu golden. Estamos juntas", escreveu Maisa Silva. "O mundo está todo aberto para você. Voa", comentou Gabriela Pugliesi.

Nesta tarde, a atriz quebrou o silêncio e explicou os motivos de não estar mais no elenco de 'Verdades Secretas' através de comunicado publicado por sua assessoria de imprensa no Instagram. "A sinopse que lhe foi entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o inicio das gravações. Mesmo assim, a atriz continuou gravando confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final original que havia sido combinado desde o princípio, conforme a empresa e seus funcionários prometiam para a atriz a todo tempo", dizia parte da nota.

Em outro trecho, Camila afirma que está sendo punida pela emissora. "Atriz foi surpreendida quando recebeu as últimas cenas para gravação, momento em que percebeu que os rumos da novela seriam de fato alterados. A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época".

Por fim, ela lamentou que o fim de Angel tenha sido interrompido de forma abrupta. "Atriz deixa claro seu amor e imensa gratidão pela personagem e pelos fãs da Angel, bem como lamenta junto a eles a decisão unilateral da emissora de interromper de forma abrupta a história construída até aqui, sem poder dar à ela o final que merecia".